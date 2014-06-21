Новости Беларуси. 78 выпускников Института пограничной службы 21 июня получили свои первые офицерские погоны.

Торжественная церемония выпуска курсантов прошла у Национальной библиотеки.

Поддержать молодых лейтенантов в столь ответственный день пришли друзья, родственники, ветераны, а также руководство Госпогранкомитета.

Теперь молодых людей ждет 30 дней отдыха, после чего они отправятся на заставы нести службу.

По традиции на прощание с Институтом офицеры подбросили монеты. Они символизируют звезды, которые упали на их погоны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Госпогранкомитета:

Оценка, насколько эффективно их обучили, придет позже, когда они начнут конкретно работать.

Максим Трипутень, выпускник Института пограничной службы Республики Беларусь:

Специфика обучения по охране государственной границы, по обеспечению пограничной безопасности наносит свой отпечаток на мировоззрение, на формирование характера.

Пять лет ждал этот день, дождался.

Генрих Ган, выпускник Института пограничной службы Республики Беларусь:

За пять лет очень много ярких впечатлений осталось у нас, потому что дружный коллектив, мы всегда были вместе. И эти пять лет мы прошли вместе. Было сложно, но справлялись с этими трудностями.

Елена Давыдова:

Говорят, что военные обычно люди «сухие», а мы видим, что много наград за научную деятельность. Поэтому, наверное, возникает гордость.