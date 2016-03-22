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В мемориальном комплексе «Хатынь» 22 марта прошла акция, посвященная 73-й годовщине со дня трагедии

22 марта 2016 13:23
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Новости Беларуси. Хатынскую трагедию сегодня вспоминали в мемориальном комплексе под Минском. Именно в этот день 73 года назад были убиты жители белорусской деревни. 149 сожженных заживо, 75 из которых – это дети. Почтить память погибших по традиции приехали представители местных властей, ветераны, школьники и духовенство.

Здесь же, в мемориальном комплексе, состоялось богослужение по всем невинным жертвам Великой отечественной войны, в конце которого протоиерею отцу Федору Повному передали землю с этого памятного места. Торжественная закладка капсулы в крипту храма-памятника в честь Всех святых состоится 9 мая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода:
Тот процесс, который начался в крипте, это собирание нашей памяти, нашей истории. Не только на территории Беларуси, но и далеко за ее пределами. Это, если хотите, формирование нашего национального самосознания и сохранение исторической памяти.

Артур Зельский, директор мемориального комплекса «Хатынь»:
Помнить всегда надо о том, что было. По-другому и быть не может. Именно она наш незримый проводник по сегодняшнему дню. И в том числе это, безусловно, наша историческая память, которая, я очень надеюсь, для нашего народа должна стать памятью на генном уровне.

Стоит отметить, что Хатынь уже давно стала символом безмерных испытаний белорусов. Это собирательный образ всех тех деревень и сел — а их более 9 тысяч — которые были сожжены за годы войны. Причем, 600 из них — уничтожены вместе с жителями.

# общество # Фотофакт # Годовщина трагедии в Хатыни # Артур Зельский # Федор Повный

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