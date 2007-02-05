В Мексике найдены следы древней цивилизации

Неподалеку от Мехико в штате Морелос археологи обнаружили руины древнего города Сасакатла. Ранее существовавшая здесь цивилизация ольмеков - сегодня одна из самых таинственных на территории Мексики. До сих пор остаются загадкой причины ее исчезновения.

Археологические раскопки в горах штата Морелос, расположенного в центре страны, начались еще в минувшем году. Однако первые результаты появились только сейчас. Ученые обнаружили фундамент главного храма площадью три тысячи квадратных метров. Он сложен из обработанных каменных блоков, скрепленных специальным раствором. Недалеко от храма были найдены и две хорошо сохранившиеся каменные фигуры жрецов и предметы повседневного обихода горожан.



Как отмечают специалисты, город Саскатла возводился и заселялся дважды - с 800 по 500 годы до нашей эры и с 1200 по 1500 годы. Причины его запустения пока остаются тайной. Вторично город был разрушен и опустошен инспанскими конкистадорами.

Цивилизация ольмеков остается на сегодня самой таинственной и неизученной на территории Мексики. Это один из первых народов на всем континенте, культура которого была унаследована империями древних майя и ацтеков. Обнаружение руин города Сасакатла, по мнению археологов, значительно расширяет научные представления об ольмекском государстве и позволяет найти разгадку многих тайн этой цивилизации.