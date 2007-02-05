Мировой туризм набирает обороты

По оценке Всемирной туристской организации минувший год стал рекордным для мирового туризма. По темпам роста впереди планеты всей оказалась Африка. Число туристов, посетивших этот континент в 2006 году, возросло более чем на 8%. Основная часть путешественников побывала в Южной Африке, Кении и Марокко. В странах Азии и Тихого океана число путешественников увеличилось более чем на 7,5%, а количество посетивших Европу - на 4%. Лидировала же в регионе Германия, где проходил чемпионат мира по футболу. Традиционно много туристов посетили Италию и Испанию. Эксперты считают, что положительные тенденции развития туризма сохранятся и в 2007 году.