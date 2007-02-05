Короткую оттепель сменит похолодание

Уже завтра в Беларусь придут морозы. Температура воздуха по республике понизится до -7 градусов, в Витебской - до 10 градусов мороза.

По большей части территории страны пройдет снег. В последующие двое суток ночью морозы усилятся от минус 16-ти до 22-х. Несколько теплее будет лишь на юге днем: от 0 до -6 градусов. В выходные дни атмосферный циклон, смещающийся с юга-запада Европы на Беларусь, обусловит неустойчивый характер погоды. Возможен мокрый снег и дождь.

Спешку, невнимательность и плохую погоду называют сотрудники Госавтоинспекции в числе основных причин дорожно-транспортных происшествий в эти дни. Ситуация на дорогах республики остается сложной и напряженной. За последние три дня произошло 39 ДТП с пострадавшими. 15 человек погибли и 40 получили ранения, травмированы двое детей.