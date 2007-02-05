2007 год в Беларуси объявлен Годом ребенка

В Министерстве образования уже составлен план по проведению республиканских акций и мероприятий, направленных на поддержку детей, подростков и молодежи.При разработке мероприятий специалисты сделали акцент на нравственном воспитании подрастающего поколения, а также необходимости приобретения навыков здорового образа жизни. Государственная политика Беларуси всегда была всесторонне направлена на защиту детства, а уже в минувшем году значительно усовершенствовано и законодательство в этой сфере. Указом главы государства приняты комплексные государственные программы: "Дети Беларуси" на 2006-2010 годы, "Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав" на 2004-2010 годы и "Молодые таланты Беларуси". В 2007 году будет продолжена активная работа по усилению социальной поддержки семьи и детей, которая была начата в Год матери.