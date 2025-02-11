Агарвал: считаю себя счастливой артисткой, потому что могу петь не только на русском и белорусском, но и на языке хинди

Светлана Агарвал, певица:

Индийские песни с детства люблю. Еще во времена моего детства были на пике популярности индийские кинофильмы. Я тоже бегала с девчонками, смотрела «Танцор диско». Наверное, раз девять я видела. Мы выходили оттуда с мокрыми платочками от слезок. Это было просто потрясающее время. И хочу сказать, что меня индийские песни уже тогда завораживали. Но потом я закончила школу, поступила в институт, как-то все это у меня развеялось. Но волей судьбы я выхожу замуж за человека, который родом из Индии. И моя страсть к индийским песням возобновилась с новой силой, тем более что стала ездить в Индию, уже познакомилась с индийской культурой не понаслышке, как говорится, а воочию. И таким образом влилась в эту культуру, занялась вокалом серьезно. У меня преподаватели хорошие и индийского вокала, и нашего русскоязычного. Поэтому я считаю себя счастливой артисткой, потому что я могу исполнять песни не только на русском, белорусском языке, но и на языке хинди. Я ставила задачу создать некий белорусско-индийский симбиоз. И у меня это получилось, ведь у меня есть песни, которые содержат и белорусский язык, и индийский язык, и русский язык.

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