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Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов

24 августа 2021 15:22
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Новости Беларуси. В столичном регионе завершается вступительная кампания. 1 700 абитуриентов зачислены в 12 колледжей Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Популярностью пользуются специальности кондитера, повара, официанта и продавца. Также не отстают технические и промышленные профессии. Здесь открывают новые направления. Так, например, в Молодечненском колледже в 2021 году появилась новая строительная специальность.

С будущими профессионалами и их родителями пообщалась Ольга Власовец.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов-1

Анастасия Свирская вместе с дочерью Дарьей приехала из Солигорска, чтобы осуществить детскую мечту девушки – стать парикмахером. Они с волнением проверяют списки зачисленных абитуриентов и радуются, когда находят на стенде нужную фамилию. А это значит – еще на шаг ближе к мечте.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов-4

Анастасия Свирская:
У меня ребенок любит заниматься прическами. Я это заметила у нее давно. Для девочки это хорошая профессия.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов-7

Дарья Свирская:
Я очень волновалась, когда подавала документы, очень надеялась, что поступлю. Когда узнала результат, очень сильно обрадовалась.

Повар, официант и кондитер. Какие ещё профессии пользуются спросом у абитуриентов-10

Выбор специальности – важный этап в жизни. И сейчас многие понимают ценность профессионально-технического и среднего специального образования. Оно обеспечивает подготовку рабочих и специалистов, которые востребованы на современном рынке труда.

Так, в Молодечненском колледже готовят учащихся почти по 30 квалификациям. Наиболее востребованы у молодежи профессии повара, официанта и продавца.

Подробности в видеоматериале.

# Вступительная кампания # общество # Ольга Власовец # Анастасия Свирская # Оксана Cелятыцкая # Дарья Свирская # Виктор Сафонов # Павел Хилькевич # Фотофакт

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