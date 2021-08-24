«Когда работа превращается в каторгу, тогда и сама жизнь не в радость». Алёна Родовская рассуждает об образовании

Новости Беларуси. Авторская журналистика в программе Новости «24 часа» на СТВ. Алена Родовская, ведущая общественно-политического ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио», расскажет о трендах в современном мире, которые влияют на образование. Рубрика «За Дело».

Алена Родовская:

До начала учебного года осталась неделя. И вновь за парты, и вновь в лектории. А давайте сегодня поговорим об образовании. Мы живем в эпоху, когда в мире исчезает все среднее: средний класс, средние по качеству товары (остаются люкс и массмаркет), среднее по качеству образование (остаются либо престижные вузы, либо элементарно умение читать и писать – образование для масс), средняя по качеству культура. Это, в принципе, интересный тренд в современном мире, надо его правильно оценить. Алена Родовская:

Несколько десятилетий назад диплом об образовании подразумевал освоение профессии, которая кормила ее обладателя всю жизнь, и позволял претендовать на соответствующую работу. Сегодня изменения в профессиях, вплоть до их исчезновения, происходят с такой скоростью, что диплом уже не дает никаких гарантий. Если человек может освоить профессию сам – отлично. Если не может – пусть осваивает то, что может. Индустрия красоты или, например, блогерство.

Алена Родовская:

TikTok вселил огромную надежду в молодежь – можно жить красиво, как блогеры, не получив образования и не напрягаясь на работе. Мечты о том, что можно не корпеть над книжками, не анализировать в них написанное, не работать на заводах, не писать научные труды, не делать вообще ничего, но однажды поймать фишку и легко заработать, а потом еще раз заработать на том, что собрать вокруг себя аудиторию, которая будет вдохновляться вашим успехом и бросит все ради своей мечты. Все ли станут такими успешными? Сомневаюсь. А разочарование будет. Можно было бы сказать, что руководство страны прикладывает все самые серьезные усилия для укрепления престижа и повышения качества высшего образования, и на этом можно успокоиться. Но в реальности дела обстоят гораздо интереснее. Алена Родовская:

Приведу пример. Единственный вуз в Бобруйске был закрыт четыре года назад за месяц до своего 20-летия. Надежда многих дома получить высшее образование тогда рухнула. Все эти годы город жил и развивался. Не мне говорить о всех выгодах, когда в городе есть вуз и студенты. А когда его закрыли, все замерло, вся инфраструктура рухнула. Что только ни пытались сделать местные жители, руководство города – все без толку. Прошло несколько лет, и я до сих пор слышу, как люди с огромным сожалением вспоминают о закрытии филиала БГЭУ в Бобруйске.

Алена Родовская:

Хороший, правильный, заслуженно уважаемый вуз – это одновременно сердце и гордость региона, в котором он расположен. Именно вузы – главные локомотивы регионального развития. Среднее специальное образование – это тоже важно, нашей стране не хватает подобных специалистов. Но истинным сосредоточием жизни в регионе становится именно вуз, повторюсь, поскольку именно там готовятся лучшие кадры. В идеале каждый региональный центр должен стать таким наукоградом. Алена Родовская:

Я всегда выступаю за специализированное обучение, за раннее раскрытие талантов ребенка и помощь определиться с будущим не по принципу «иди учиться, чтобы потом мог заработать», а «иди учись и занимайся любимым делом». Потому что в перспективе, если смотреть вдолгую, только любовь к работе и поможет добиться небывалых успехов и высот, иначе сил не будет хватать. Когда работа превращается в каторгу, тогда и сама жизнь не в радость. И совсем наоборот, когда делаешь любимое дело. Детям профильное образование отвечает на главный вопрос: понравится – продолжишь, не понравится – тогда можно вовремя сменить профессию. И не надо тянуть до университета.