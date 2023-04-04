В магазин и на работу – на лодке! Весенний паводок затопил улицы и уничтожает дороги

Весенний паводок продолжает испытывать белорусов. Вышедшие из берегов крупные реки страны разливаются все шире. Гидрологи фиксируют каждодневный прирост, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в Витебске Западная Двина за сутки поднялась на 22 сантиметра и уже превысила рекорд 10-летней давности. Проблемы и в Гомельском регионе. Весенние сюрпризы преподносит Сож.

Поваленные деревья, смытые в воду лестница и прибрежные лавочки. Это вовсе не декорации к фильму-катастрофе. Так сейчас выглядит дачный поселок под Витебском на берегу Западной Двины.

Виктор Пралич, корреспондент:

Еще несколько дней назад здесь была обычная дорога, по которой спокойно и уверенно проезжали машины. Сейчас здесь сложно и опасно даже пройти. Река с каждым часом отвоевывает землю. До дома остались считанные метры.

Петр – хозяин дома, к которому подкрадывается река. С самого утра он пытается бороться с приливом. В ход идут мешки с песком, куски асфальта, старые плиты. Чтобы хоть как-то соорудить препятствие.

Петр, житель Витебска:

Подмыть может. Обидно будет. Я смотрю, полностью весь берег. Деревья лежат, все лежит.

В прибрежной зоне находится семь домов. В основном дачи. Летом река протекает в полусотне метров от построек. Причем, чтобы дойти до нее, надо спуститься ниже. Сейчас вода поднялась, и река разлилась вдвое. В районе подтопления работает специальная комиссия по чрезвычайным ситуациям. Это сразу несколько служб: энергетики, МЧС, местная власть. Дачников просят покинуть дома.

Юрий Родионов, начальник Витебского районного отдела по чрезвычайным ситуациям:

Следят за подъемом уровня воды. И если будет что-то в авральном порядке прирастать, что не прогнозируется, то будут приниматься экстренные меры. Подробности. Критическую отметку преодолел и уровень Сожа. За сутки в Гомеле прибавило 30 сантиметров. Если такая интенсивность подъема воды сохранится и в ближайшие дни, то река побьет прошлогодний рекорд. Люди реально оценивают ситуацию, потому готовились к паводку заранее.

Сапоги и лодка есть, подойдет ближе к двору – будем на лодке плавать. МЧС помогает.

Дома на улице Полевой в областном центре фактически отрезаны от цивилизации. Со вчерашнего дня дорогу и конечную остановку автобуса затопило. Местные жители эвакуируют автомобили и спасают свое имущество. С 7 утра и 9 вечера на месте дежурят спасатели МЧС, они организуют перевоз людей на лодке – на работу, в школу и в магазин. Покидать свое жилище большинство отказывается.

– Отселяться не думаете?

– Нет, конечно, надо за домом присматривать.

МЧС ездит. Лодка. Переехать можно, в магазин сплавать. Если скорая, то привезут.

Огород – там уже вода, затопило. Потому что там низко. А дом... Вот вчера картошку из погреба вытащили, потому что там уже будет водичка, наверное.

Но есть и те, кто уже собирает «тревожный чемоданчик». Каждый час вода на улице поднимается на сантиметр, и уже первая семья оставила заявку на отселение, не дожидаясь воды в доме, которая, вероятно, придет уже этой ночью.

За динамикой паводка спасатели наблюдают с дрона. Ситуацию усугубляют осадки: который день в юго-восточном регионе идет дождь. Сейчас в области остаются подтопленными более 60 домов и 400 подворий, а также 30 участков дорог. Перевозку людей, но уже силами ОСВОД, также организовали в Ветковском, Кормянском и Чечерском районах. Жителей просят быть предельно аккуратными.

Никита Лисовский, специалист Гомельской областной организации ОСВОД:

С начала года три человека утонули на разливе рек. Все находились в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, нужно учитывать паводок при планировании мест для отдыха. В прошлом году в Мозырском районе была история, когда четыре девушки отправились на пикник вблизи реки, а вечером они заблудились на пойме, а вода поднялась за это время. И они не смогли выбраться. Их доставили на берег работники ОСВОД.