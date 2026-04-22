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В ВГУ открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем

22 апреля 2026 06:37
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Ставка – на технологии. В Витебском госуниверситете открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем – уже восьмая подобная аудитория в вузе. Проект реализован в партнерстве с местной IT-компанией, сотрудничество с которой длится много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ВГУ открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем-2

Теперь студенты смогут проводить исследования в области искусственного интеллекта, изучать бизнес-процессы, анализировать данные и внедрять решения на базе ИИ. Современное оборудование позволит им реализовывать не только учебные проекты, но и развиваться в научной сфере.

В ВГУ открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем-4

Олег Ордынец, студент ВГУ имени П.М. Машерова:
Сотрудничество университета с разными компаниями дает студентам большую возможность проявить свои практические навыки, так как университет в первую очередь дает именно теоретическую базу, которую мы уже в последствии развиваем посредством решения реальных задач и получения реального опыта.

В ВГУ открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем-6

Елена Залесская, декан факультета математики и информационных технологий ВГУ имени П.М. Машерова:
Цель создания совместной лаборатории с IT-компанией – максимально сблизить образовательный процесс для студентов в университете с требованиями современных высокотехнологичных организаций и предприятий. Обеспечивая тем самым возможность готовить в регионах, например, в Витебске, IT-специалистов мирового уровня.

Примечательно, что 80 % сотрудников партнерской компании – выпускники ВГУ имени Машерова: многие студенты еще во время учебы распределяются туда и совмещают работу с занятиями.

В ВГУ открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем-8

Глеб Терентьев, директор IT-компании:
Это очень важный этап в наших взаимоотношениях, потому что мировая практика она доказала, что лучшая подготовка специалистов получается тогда, когда получается симбиоз работы учебного заведения и производств. Витебский государственный университет зарекомендовал себя как надежный поставщик кадров, всегда сохраняется уровень ребят, всегда есть повышение эффективности.

Университет последовательно приближает учебный процесс к условиям современного производства. Практикоориентированный подход лаборатории поможет готовить востребованных специалистов, способных работать на стыке IT и реального сектора экономики. 
 

# Образование # Образование в Беларуси

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