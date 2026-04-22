В ВГУ открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем

Ставка – на технологии. В Витебском госуниверситете открылась лаборатория системного анализа и архитектуры информационных систем – уже восьмая подобная аудитория в вузе. Проект реализован в партнерстве с местной IT-компанией, сотрудничество с которой длится много лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь студенты смогут проводить исследования в области искусственного интеллекта, изучать бизнес-процессы, анализировать данные и внедрять решения на базе ИИ. Современное оборудование позволит им реализовывать не только учебные проекты, но и развиваться в научной сфере.

Олег Ордынец, студент ВГУ имени П.М. Машерова:

Сотрудничество университета с разными компаниями дает студентам большую возможность проявить свои практические навыки, так как университет в первую очередь дает именно теоретическую базу, которую мы уже в последствии развиваем посредством решения реальных задач и получения реального опыта.

Елена Залесская, декан факультета математики и информационных технологий ВГУ имени П.М. Машерова:

Цель создания совместной лаборатории с IT-компанией – максимально сблизить образовательный процесс для студентов в университете с требованиями современных высокотехнологичных организаций и предприятий. Обеспечивая тем самым возможность готовить в регионах, например, в Витебске, IT-специалистов мирового уровня. Примечательно, что 80 % сотрудников партнерской компании – выпускники ВГУ имени Машерова: многие студенты еще во время учебы распределяются туда и совмещают работу с занятиями.