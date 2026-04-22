Беларусь и Россия планируют расширение маршрутов и увеличение количества авиарейсов

Беларусь и Россия намерены расширять авиасообщение. Планируется увеличение количества рейсов между городами двух стран и открытие новых направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь и Россия намерены расширять авиасообщение. Планируется увеличение количества рейсов между городами двух стран и открытие новых направлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас прорабатываются дополнительные возможности по Санкт‑Петербургу, обсуждаются варианты по Уралу. Пассажиропоток растет, и спрос на перелеты стабильно высокий. Параллельно развивается и железнодорожное сообщение. Ранее было принято решение о запуске трансграничных пригородных перевозок между сопредельными территориями. Со 2 апреля начали курсировать электропоезда по маршрутам из Смоленска в Оршу и Витебск. Эти направления призваны повысить транспортную доступность регионов и улучшить качество обслуживания пассажиров. Расширение авиасообщения и развитие пригородных маршрутов рассматриваются как часть комплексной работы по укреплению транспортных связей между Беларусью и Россией.