Минздрав принял допмеры. Поликлиники в Беларуси в период пандемии будут работать в полном объёме

Дополнительные меры по сохранению объемов консультативной и плановой врачебной помощи принял Минздрав. Особое внимание пожилым и инвалидам. Для них организовано ЭКГ и лабораторные исследования прямо на дому. А заказать рецепт можно по звонку в колл-центр. Всем остальным пациентам, чтобы исключить повторный поход в поликлинику, предложат пройти рентген и сдать анализы в день обращения.