Минздрав принял допмеры. Поликлиники в Беларуси в период пандемии будут работать в полном объёме

Новости Беларуси. Организации здравоохранения сохранят стабильную работу в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Организации здравоохранения сохранят стабильную работу в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дополнительные меры по сохранению объемов консультативной и плановой врачебной помощи принял Минздрав. Особое внимание пожилым и инвалидам. Для них организовано ЭКГ и лабораторные исследования прямо на дому. А заказать рецепт можно по звонку в колл-центр. Всем остальным пациентам, чтобы исключить повторный поход в поликлинику, предложат пройти рентген и сдать анализы в день обращения.
Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии, нейрохирургии, педиатрии, гинекологии и плановой стоматологии будет оказываться в полном объеме.
Сохранены обязательные медосмотры. РНПЦ продолжат оказывать медуслуги пациентам с неинфекционными патологиями. В стране сформирован достаточный запас койко-мест и для больных коронавирусом. Растут и темпы вакцинации. В некоторых регионах страны число вакцинированного населения приближается к отметке в 35 %.