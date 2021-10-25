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Минздрав принял допмеры. Поликлиники в Беларуси в период пандемии будут работать в полном объёме

25 октября 2021 11:26
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Новости Беларуси. Организации здравоохранения сохранят стабильную работу в период пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Минздрав принял допмеры. Поликлиники в Беларуси в период пандемии будут работать в полном объёме-1

Дополнительные меры по сохранению объемов консультативной и плановой врачебной помощи принял Минздрав. Особое внимание пожилым и инвалидам. Для них организовано ЭКГ и лабораторные исследования прямо на дому. А заказать рецепт можно по звонку в колл-центр. Всем остальным пациентам, чтобы исключить повторный поход в поликлинику, предложат пройти рентген и сдать анализы в день обращения.  

Минздрав принял допмеры. Поликлиники в Беларуси в период пандемии будут работать в полном объёме-4

Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии, нейрохирургии, педиатрии, гинекологии и плановой стоматологии будет оказываться в полном объеме.  

Минздрав принял допмеры. Поликлиники в Беларуси в период пандемии будут работать в полном объёме-7

Сохранены обязательные медосмотры. РНПЦ продолжат оказывать медуслуги пациентам с неинфекционными патологиями. В стране сформирован достаточный запас койко-мест и для больных коронавирусом. Растут и темпы вакцинации. В некоторых регионах страны число вакцинированного населения приближается к отметке в 35 %.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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