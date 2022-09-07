Арбузы, привитые на дикую тыкву. Вот результат необычного эксперимента

Новости Беларуси. Необычные эксперименты в сельском хозяйстве. В Щучинском районе собирают арбузы, выращенные методом прививки на дикую тыкву, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть манипуляции в том, чтобы укрепить корневую систему арбуза, ведь у тыквенных она более мощная. После прививки такой корень лучше питает плод, устойчив к капризам погоды, а на одной плети созревает много сладких и сочных полосатых ягод.

В Гродненском зональном институте растениеводства НАН Беларуси впервые на эксперимент решились в 2021 году. Результатом остались довольны. В этом сезоне площади под привитый арбуз расширили, выращивают кассетным способом и непривитые сорта. С полутора гектаров планируют собрать более 20 тонн урожая.

Инна Синкевич, и. о. заведующей отделом садоводства Гродненского зонального института растениеводства НАН Беларуси:

Мы будем дальше, и в следующем году, развивать это направление, потому что для Беларуси стала уже традиционной эта ягода. Потому что выращиванием арбуза не только мы занимаемся, но занимается уже и ряд фермеров, некоторые хозяйства наших южных районов занимаются выращиванием арбуза. Поэтому я думаю, что это направление перспективно и в дальнейшем мы будем получать свои арбузы, будем меньше завозить из-за территории республики.