В лёгких платьях и шляпках. Женщины-военнослужащие пройдут на параде в День Независимости

Новости Беларуси. Дамы при параде. В День Независимости на параде у стелы «Минск – город-герой» пройдет женский строевой расчет МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Строгий кастинг, независимо от званий и должностей, для исполнения почетной миссии прошли сотрудницы правоохранительных органов. Возраст – до 45 лет, рост – от 165 сантиметров, но не выше 180-ти, и только те, у кого нет медицинских противопоказаний.

Подъем ноги, движение строевым шагом, равнение в шеренге, правильное положение головы и рук, соблюдение дистанции – базовые элементы строевой подготовки, которые девушки скрупулезно осваивали по несколько часов подряд. Что же касается торжественного образа – пока детали формы раскрыты не полностью. Известно лишь, что эти платья изготовлены специально для праздника из легких тканей. Есть и шляпки.

Юрий Караев, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Здесь есть девушки, которые охраняют осужденных, охраняют посольства, служат на различных специальностях военнослужащими. Но, в основном, это милиционеры городского управления внутренних дел, обычные девчата из ОМОНа, из патрульно-постовой службы, инспекторы по делам несовершеннолетних. Хочу отметить, что не было такого, что кто-то пытается откосить, как у нас говорят, или не попасть. Для всех великая честь.