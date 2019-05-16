9 рублей за квадратный метр и налоговые льготы. Минский технопарк расширяется: кто может стать резидентом?

Минский городской технопарк – крупнейший научно-технологический парк республики. Сейчас на его площадях размещается 34 предприятия совершенно различной направленности и это ещё только начало.

Площади дома, где обитают новаторские технологии, расширяются со скоростью света. На заветные квадратные метры уже претендуют немало столичных разработчиков. Но это именно тот случай, когда желанного пространства хватит далеко не всем. Судьбу изобретателей решит экспертный совет. В схватке за сладкое место победит проект, аналогов которому нет в инновационном мире.

Владимир Давидович, директор ООО «Минский городской технопарк»:

Предприятие, которое прошло отбор и стало нашим резидентом, арендует площади по сравнительно низким ценам. У нас примерно 9 рублей за квадратный метр, а кроме этого предприятие может пользоваться налоговой льготой, они имеют право платить НДС по ставке 10%.

Задачи у технопарка весьма прозрачные: столичный дом инноваций в поиске предприятий, которые имеют внушительный потенциал для роста, пытаются привлечь инвестиции в науку, поддерживают малый и средний бизнес. Владимир Давидович:

Территория вся около 6 гектар – примерно 15 000 квадратных метров площадей, которые представляют площади производственного назначения: офисного, лабораторного и другого.

Поистине лакомые площади арендуют разработчики проектов из разных сфер: производители кофе, медицинского транспорта, роботов, дронов, беспилотной техники. И это далеко не весь список. Ожидается, что число резидентов необъятных просторов технопарка увеличится до 80 многообещающих компаний. Владимир Миргородов, главный инженер ООО «Минский городской технопарк»:

Сами работы реконструкционные начали в 2013 году. Они разбиты на очереди. В настоящий момент уже более 15 тысяч помещений у нас в эксплуатации помещений. До конца года мы введём ещё 10 тысяч и потом 19 тысяч до сентября 2020 года.

Чтобы повысить эффективность работы резидентов столичного технопарка, на его просторах прогрессирует социальная инфраструктура, введён физкультурно-оздоровительный комплекс со спортзалом, сауной и кафе. Владимир Миргородов:

Когда у нас арендуют площади резиденты, они получают готовый к употреблению продукт. Если взять на отшибе здание, то туда нужно вкладывать определённые средства, нужно делать инфраструктуру. Здесь же мы предлагаем продукт, новое всё.