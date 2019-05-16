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«Очень большой грузопоток и на границу, и с границы». Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу

16 мая 2019 07:13
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Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу, которая ведет от границы с Евросоюзом к областному центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень большой грузопоток и на границу, и с границы». Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу-1

После пересечения международного пункта пропуска «Брузги» именно по этой транспортной артерии гости и участники мультиспортивного форума будут въезжать в нашу страну.

Дорога проходит через деревню Коробчицы. Строители ремонтируют здесь дорожное покрытие, обустраивают тротуары, укладывают тактильную плитку для инвалидов и делают удобные заезды на автобусные остановки. Всё для удобства и безопасности.

«Очень большой грузопоток и на границу, и с границы». Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу-4

Алексей Мазюк, мастер РУП «Гродноавтодор»:
Тут очень большой грузопоток и на границу, и с границы. Так как условия немного стесненные, не позволяют нам полностью расширить свою деятельность. Приходится без перекрытия дорожного движения, в стесненных немного условиях работать. Мы в кратчайшие сроки планируем завершить эту работу.

Одновременно с дорожными работами для жителей деревни прокладывают коммуникации для высокоскоростного интернета.

«Очень большой грузопоток и на границу, и с границы». Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу-7

# Европейские игры # общество # Фотофакт

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