«Очень большой грузопоток и на границу, и с границы». Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу

Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу, которая ведет от границы с Евросоюзом к областному центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу, которая ведет от границы с Евросоюзом к областному центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
После пересечения международного пункта пропуска «Брузги» именно по этой транспортной артерии гости и участники мультиспортивного форума будут въезжать в нашу страну.
Дорога проходит через деревню Коробчицы. Строители ремонтируют здесь дорожное покрытие, обустраивают тротуары, укладывают тактильную плитку для инвалидов и делают удобные заезды на автобусные остановки. Всё для удобства и безопасности.
Алексей Мазюк, мастер РУП «Гродноавтодор»:
Тут очень большой грузопоток и на границу, и с границы. Так как условия немного стесненные, не позволяют нам полностью расширить свою деятельность. Приходится без перекрытия дорожного движения, в стесненных немного условиях работать. Мы в кратчайшие сроки планируем завершить эту работу.
Одновременно с дорожными работами для жителей деревни прокладывают коммуникации для высокоскоростного интернета.