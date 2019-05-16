«Очень большой грузопоток и на границу, и с границы». Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу

Новости Беларуси. Ко II Европейским играм в Гродненском районе отремонтируют дорогу, которая ведет от границы с Евросоюзом к областному центру, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После пересечения международного пункта пропуска «Брузги» именно по этой транспортной артерии гости и участники мультиспортивного форума будут въезжать в нашу страну.

Дорога проходит через деревню Коробчицы. Строители ремонтируют здесь дорожное покрытие, обустраивают тротуары, укладывают тактильную плитку для инвалидов и делают удобные заезды на автобусные остановки. Всё для удобства и безопасности.