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Представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства

16 мая 2019 07:53
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Новости Беларуси. Дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение об этом принято Федеральным департаментом иностранных дел этой страны.

Представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства-1

Оно обосновано постоянно развивающимися отношениями между Минском и Берном. Уже известно, что посольство откроется этим летом, а в церемонии планирует принять участие глава МИД Швейцарии. В комментариях дипломатического ведомства отмечается, что страны проводят все больше двусторонних встреч по политическим и экономическим вопросам, и Швейцария видит большие перспективы в экономическом потенциале Беларуси, в ее приверженности как посредника в поддержании стабильности в регионе.

Представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства-4

Представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства-6

# Международная политика # общество # Фотофакт

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