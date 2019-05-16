Новости Беларуси. Дипломатическое представительство Швейцарии в Беларуси переводится в статус посольства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Решение об этом принято Федеральным департаментом иностранных дел этой страны.

Оно обосновано постоянно развивающимися отношениями между Минском и Берном. Уже известно, что посольство откроется этим летом, а в церемонии планирует принять участие глава МИД Швейцарии. В комментариях дипломатического ведомства отмечается, что страны проводят все больше двусторонних встреч по политическим и экономическим вопросам, и Швейцария видит большие перспективы в экономическом потенциале Беларуси, в ее приверженности как посредника в поддержании стабильности в регионе.