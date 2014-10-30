В Лондоне брат выставил сестру на интернет-аукцион, чтобы найти ей мужа

Новости Великобритании. Под лежачий камень вода не течет, говорят в народе. Наверное, руководствуясь этим же, один лондонец решил помочь своей сестре выйти замуж, рассказывает Mirror.

27-летняя Сэмми Маалем никак не могла найти свое счастье.

Год назад девушка рассталась с бойфрендом. До этого тоже были попытки, но все они, как и последняя, заканчивались неудачей: молодые люди бросали ее или изменяли. А попытки познакомиться с кем-нибудь на сайтах знакомств сводили с молодыми людьми, которые искали лишь забавы. А девушка мечтает о семье...

Помочь Сэмми справится с личной драмой вызвался старший брат. Не совсем обычным путем.

Кайл выставил на интернет-аукцион свидание с Сэмми. Стартовая цена - $80.

Предложение молодой человек сопроводил фотографиями девушки и красочным описанием: хорошая фигура, голубые глаза, темные волосы и другое (смотрите фото).

Кайл Маалем:

Она очень оживленная и общительная. Очень преданная, не тусовщица. Детей нет, но в будущем, вероятно, появятся. Моей сестре не везет: она не может найти настоящего мужчину. Так что мы ищем хорошего парня для нее.

Кайл Маалем указал и требования к кандидатам на роль бойфренда.

Кайл Маалем:

Вы должны быть добрым и искренним. Должны быть ориентированы на создание семьи. Никаких глупых юношей и свиданий на один вечер. Никаких сомневающихся в своей половой ориентации. Никаких чудаков. Никаких женатых и помолвленных. Никаких иностранцев: вы должны жить максимум в 150 милях от нас. Никаких бездельников, пожалуйста.

Также Кайл уточнил, что претендент на сердце его сестры должен быть от 27 до 35 лет, желательно быть выше 177 см ростом.

По словам Сэмми, она ужасно разозлилась, когда узнала, что брат разместил такое объявление, но потом решила использовать такую возможность.

Чем закончилась история, к сожалению, не известно. Будем надеяться, что Сэмми все найдет своего избранника.

Если бы девушка жила в Беларуси и собралась этой осенью замуж, то вполне могла бы стать участницей необычного праздника! «Свадебные дожинки» для молодоженов прошли в Могилеве. Под куполом белоснежного шатра собралось более 70 пар, которые создали семью в нынешнем году. Для них были организованы семейные фотосессии, игры, кулинарные мастер-классы. Смотрите видео.