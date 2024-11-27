Турчин провёл личный приём граждан в Мяделе – с какими вопросами обращались к губернатору?

В Минской области планируют более масштабно использовать местные виды топлива для обогрева домов и горячего водоснабжения. Как новый вариант – древесные пеллеты по льготным ценам, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом заявил губернатор центрального региона Александр Турчин в Мяделе в ходе личного приема граждан. К руководителю области обратились жители деревни Романовщина с просьбой наладить у них электроотопление. В райисполкоме рассмотрели три варианта, кроме электричества, – газ и пеллеты. В итоге этот вопрос с помощью «Минскэнерго» решат в ближайшие годы. Потребуется немало согласований по отводу земель и установке нового оборудования.

Павел Горудко, директор РУП «Минскэнерго»: Есть ряд обращений граждан, это 35 человек, которые изъявили желание отапливаться электрической энергией в свои дома. Вот сегодня на приёме были три заявителя, но в принципе они как бы представляют и выражают мнение всего населённого пункта, всех абонентов. Да, мы видим, что эта проблема очень востребована у наших жителей. Действительно, это приносит комфорт в дома. С учётом того, что в населённых пунктах в большей части это пожилые граждане, которые не могут, скажем так, довольно качественно отапливаться древесным или брикетным топливом, то эта тема имеет место, и она очень актуальна.

С комплексным вопросом к губернатору обратились и жители агрогородка Занарочь. Их не устраивает качество дорог. Кроме того, просьба благоустроить пляж местного озера. Александр Турчин поручил весной провести массовый субботник по благоустройству населенного пункта.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Сегодня люди пришли, на самом деле, правильные задавали вопросы, поэтому мы приняли решение, что в следующем году, зайдя в этот городок, постараюсь ну так максимально вот эти все проблемы решить, понимая, что своими действиями как минимум те люди, которые там проживают, они не будут думать, как оттуда уехать, а как максимум, что люди, которые будут понимать, что мы создали еще более комфортное условие в Занарочи, приедут туда из других населенных пунктов.

Губернатор Минской области рассмотрел около десятка вопросов. Решения по всем взяты на контроль.