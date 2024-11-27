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Турчин провёл личный приём граждан в Мяделе – с какими вопросами обращались к губернатору?

27 ноября 2024 14:28
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В Минской области планируют более масштабно использовать местные виды топлива для обогрева домов и горячего водоснабжения. Как новый вариант – древесные пеллеты по льготным ценам, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Турчин провёл личный приём граждан в Мяделе – с какими вопросами обращались к губернатору?-2

Об этом заявил губернатор центрального региона Александр Турчин в Мяделе в ходе личного приема граждан. К руководителю области обратились жители деревни Романовщина с просьбой наладить у них электроотопление. В райисполкоме рассмотрели три варианта, кроме электричества, – газ и пеллеты. В итоге этот вопрос с помощью «Минскэнерго» решат в ближайшие годы. Потребуется немало согласований по отводу земель и установке нового оборудования.

Турчин провёл личный приём граждан в Мяделе – с какими вопросами обращались к губернатору?-4

Павел Горудко, директор РУП «Минскэнерго»:
Есть ряд обращений граждан, это 35 человек, которые изъявили желание отапливаться электрической энергией в свои дома. Вот сегодня на приёме были три заявителя, но в принципе они как бы представляют и выражают мнение всего населённого пункта, всех абонентов. Да, мы видим, что эта проблема очень востребована у наших жителей. Действительно, это приносит комфорт в дома. С учётом того, что в населённых пунктах в большей части это пожилые граждане, которые не могут, скажем так, довольно качественно отапливаться древесным или брикетным топливом, то эта тема имеет место, и она очень актуальна.

Турчин провёл личный приём граждан в Мяделе – с какими вопросами обращались к губернатору?-6

С комплексным вопросом к губернатору обратились и жители агрогородка Занарочь. Их не устраивает качество дорог. Кроме того, просьба благоустроить пляж местного озера. Александр Турчин поручил весной провести массовый субботник по благоустройству населенного пункта.

Турчин провёл личный приём граждан в Мяделе – с какими вопросами обращались к губернатору?-8

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Сегодня люди пришли, на самом деле, правильные задавали вопросы, поэтому мы приняли решение, что в следующем году, зайдя в этот городок, постараюсь ну так максимально вот эти все проблемы решить, понимая, что своими действиями как минимум те люди, которые там проживают, они не будут думать, как оттуда уехать, а как максимум, что люди, которые будут понимать, что мы создали еще более комфортное условие в Занарочи, приедут туда из других населенных пунктов.

Губернатор Минской области рассмотрел около десятка вопросов. Решения по всем взяты на контроль.

# Государственная политика # Прием граждан # Александр Турчин

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