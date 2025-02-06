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В Логойске возводят трёхэтажный дом на 24 квартиры

06 февраля 2025 13:59
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В Минской области продолжается планомерная работа по повышению доступности жилья для граждан. Так, в Логойске по улице Карла Либкнехта возводят трехэтажный дом на 24 квартиры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Логойске возводят трёхэтажный дом на 24 квартиры-2

Стройку начали в сентябре. Уже ведутся отделочные и штукатурные работы, а также устанавливают сантехнику и проводят электрику. Все согласно графику, чтобы объект сдать в нужные сроки. Новоселье ожидается во втором квартале. 11 квартир будет предназначено для военнослужащих, 8 для нуждающихся и 5 для других категорий граждан. 

В Логойске возводят трёхэтажный дом на 24 квартиры-4

Евгений Вашкевич, мастер строительной организации Логойского района:
Дом будет полностью с отделкой. И обои, и линолеум, плитка. Будет обустраиваться прилегающая территория. Детская площадка, стоянки для автомобилей, мусорные контейнеры. И еще один дом строим в агрогородке Гостиловичи. Тоже панельный. 

В прошлом году в Логойском районе возвели более 50 тысяч квадратных метров жилья. 40 из них – это арендные квартиры для военнослужащих.

# Год благоустройства # Строительство

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