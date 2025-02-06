Гособвинитель: Великобритания не ответила на международное поручение по делу Серафимовича

Срока давности не имеет. Верховный Суд начал рассмотрение третьего уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. На этот раз производство открыто в отношении Семена Серафимовича, который обвиняется в массовых убийствах белорусов и уничтожении узников гетто, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В ходе расследования Генеральная прокуратура собрала неопровержимые доказательства вины: протоколы допросов его пособников, выживших жителей деревень, иные архивные документы.

Уголовное дело состоит из 30 томов. По нему проходят свыше полусотни свидетелей. В 1941 году Серафимович добровольно вступил, а потом и возглавил районное подразделение вспомогательной полиции, затем командовал усиленным карательным отрядом. На его руках кровь более четырех тысяч человек. Все эти злодеяния остались безнаказанными. После войны Серафимович бежал в Польшу, затем – в Великобританию. Там работал плотником, не опасаясь разоблачения. В 1991 году парламент Великобритании принял Акт о военных преступлениях, позволяющий привлекать к уголовной ответственности за сотрудничество с нацистами во время Второй мировой войны. Однако Серафимовича привлечь к ответственности не удалось. На момент, когда выдвинули обвинения, ему было уже 85 лет, и вскоре он скончался.

Александр Демидов, государственный обвинитель:

В рамках расследования одной из основной доказательной базы, безусловно, являются материалы архивных уголовных дел в отношении приспешников Серафимовича. Значительная часть их была осуждена после 1944 года. Безусловно, интересовал и период жизни Серафимовича на территории Соединенного Королевства, но в данном случае правоохранительные органы данного государства не оказали никакого содействия. В общем-то, было направлено в Соединенное Королевство международное поручение, однако ответ по нему до настоящего времени не поступил. Вместе с тем, часть очень важных, интересных фактов была установлена в рамках взаимодействия с институтами гражданского общества, которые существуют на территории данного государства, которые свято помнят подвиг и хранят память о жертвах геноцида. Именно данными гражданами была предоставлена информация об обстоятельствах дальнейшего проживания и смерти Серафимовича на территории Соединенного Королевства. Безусловно, задачей расследования и судебного разбирательства данного уголовного дела является установление преступной деятельности каждого эпизода, а также установление той трагедии, каждой отдельной личности, которая пострадала от его действий.