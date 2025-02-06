Молодёжные отряды охраны правопорядка отмечают профессиональный праздник

Надежные товарищи и незаменимые помощники экстренных служб Беларуси. Более 3,5 тысячи ребят являются участниками молодежных отрядов охраны правопорядка БРСМ. В рядах МООП в основном студенческая и работающая молодежь, юноши и девушки, желающие приносить пользу обществу и своей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Оказывают ребята помощь и системе образования. Их главная задача – профилактика наркомании среди молодежи. Вот и сегодня на базе столичной школы прошло специальное комплексное мероприятие, которое объединило несколько сотен человек. В адрес спикеров прозвучали десятки вопросов: не только о мерах профилактики и социализации оступившихся людей, но и на другие темы.

Александр Бражицкий, командир Республиканского штаба молодежных отрядов охраны правопорядка: Ребята стали большой семьей. За два десятилетия приобрели большой практический опыт в области охраны общественного порядка, оказания помощи при чрезвычайной ситуации, спасении людей на воде совместно с ОСВОД. Все очень сплоченные, всегда выходят на службу, никогда не бывает в их сторону нареканий.

Сегодня в Беларуси функционируют 232 молодежных отряда охраны правопорядка. Они оказывают содействие Министерству внутренних дел и МЧС. Например, в минувшем году около 300 бойцов МООП участвовали в ликвидации последствий урагана в Гомельской и Могилевской областях.

Не остаются ребята в стороне и во время общественно-политических событий. В дни проведения электоральной кампании они участвовали в наблюдении за обстановкой на участках. К слову, 6 февраля бойцы молодежного правоохранительного движения БРСМ отмечают профессиональный праздник.