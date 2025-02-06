В Беларуси ведётся активная работа по сохранению историко-культурного наследия

Сохранить и приумножить. В Беларуси ведется активная работа по восстановлению историко-культурного наследия. А в Год благоустройства объектам, которые представляют ценность для нашей страны и народа, уделят особое внимание, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, например, сейчас в процессе обновления сакральное для каждого белоруса место – Курган Славы. А к 80-летию Великой Победы, совместно с коллегами из России, на трассе М1 установят 30 тематических билбордов. Специалисты проводят научные исследования на реке Менке. Ожидается, что здесь будет создан целый археологический музей под открытым небом. Кроме того, начинается работа над важнейшим государственным проектом – Национальным историческим музеем Беларуси и парком Народного единства. Указ о строительстве накануне подписал Президент.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

То, что в создании парка Народного единства будут задействованы все наши областные центры, и Минск, и, наверное, и ведущие ученые, и архитекторы, это точно. Показ важнейших элементов, которые раскрывают особенности каждой области и нашей страны. Через малую родину мы показываем всю страну. Я бы так охарактеризовал и концепцию, и то, что там мы увидим через некоторое время.

Комплекс мероприятий по благоустройству и восстановлению историко-культурных объектов разрабатывается по всей стране. Это помогает не только сохранять историческую правду, воспитывать в подрастающем поколении любовь к родному краю и уважение к предкам, но и повышает привлекательность этих уникальных мест для туристов, в том числе зарубежных.