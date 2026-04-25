Большая командировка Лукашенко продолжается в Петриковском районе

Продолжается большая командировка Президента Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 25 апреля, работает в Петрикове. В центре внимания – социальная сфера региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Продолжается большая командировка Президента Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 25 апреля, работает в Петрикове. В центре внимания – социальная сфера региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава государства посещает акушерско-гинекологический корпус Петриковской центральной районной больницы. Он был построен в начале 90-х годов, а в 2020-2021-м прошел капитальный ремонт с модернизацией. Корпус полностью переоснастили. Сегодня здесь работают отделение гинекологии, кабинеты профильных врачей, амбулаторная операционная, родильный зал, кабинет кардиотокографии.
Также Президент посетит ясли-сад № 2. Учреждение открыли в 2021 году, оно рассчитано на 240 мест. Сейчас здесь работают 8 групп. В детском саду оборудованы бассейн, музыкальный и спортивный залы, а также специализированные игровые пространства. Александр Лукашенко ознакомится с деятельностью учреждения дошкольного образования.
Все подробности расскажем в следующем выпуске новостей.
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