Большая командировка Лукашенко продолжается в Петриковском районе

Продолжается большая командировка Президента Беларуси. Александр Лукашенко сегодня, 25 апреля, работает в Петрикове. В центре внимания – социальная сфера региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства посещает акушерско-гинекологический корпус Петриковской центральной районной больницы. Он был построен в начале 90-х годов, а в 2020-2021-м прошел капитальный ремонт с модернизацией. Корпус полностью переоснастили. Сегодня здесь работают отделение гинекологии, кабинеты профильных врачей, амбулаторная операционная, родильный зал, кабинет кардиотокографии.