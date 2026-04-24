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Более 66 тыс. человек зарегистрировались для прохождения ЦТ в Беларуси

24 апреля 2026 18:05
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А теперь к теме, которая является на протяжении нескольких месяцев едва ли не самой главной для абитуриентов нынешнего года и, конечно, их родителей, которые поддерживают детей на этом непростом, но таком важном пути. 22 апреля официально завершился один из этапов – регистрация на централизованное тестирование, а значит, приемная кампания перешла в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее ключевые параметры обозначили 24 апреля в Министерстве образования. Для прохождения ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 66 тысяч человек. Это почти на 5,7 тысячи больше, чем год назад. Централизованный экзамен, в свою очередь, планируют сдавать более 59 тысяч 11-классников. В целом же система высшего образования планирует принять более 49 тысяч первокурсников, что почти на 900 больше, чем в 2025 году. Причем упор сделан на реальный сектор экономики: практически каждый четвертый бюджетник – это будущий инженер. 

Что касается новшеств 2026 года – они точечные, вступительная кампания не требует существенных отличий от предыдущих лет, ведь система работает эффективно. Однако обратить внимание на них все же следует. Ужесточаются правила дисциплины: запрещено выносить экзаменационные материалы на любых носителях, то есть списать и вынести информацию с собой не получится. Также утверждены точные параметры калькуляторов, которые разрешено использовать на некоторых предметах.

Это частности, а вот новость, которая взбудоражила многих – решение по медицинским вузам. В БГМУ будет только набор на бюджет. Платные места сохранены лишь на фармацевтическом факультете – их всего 30. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах. При этом общий набор в главный медицинский вуз страны составит 1330 человек. Причем 782 из них – это целевики. Такие новости активно комментируют в социальных сетях. И вот одно из мнений: «Выпускники-платники отрабатывают вместе с бюджетниками. Проще учиться бесплатно, чем платить шесть лет и делать то же самое». Это к вопросу об удобстве и прагматике. Но самый важный критерий для нашей страны – качество. И тут логика проста: на бюджет поступают более сильные абитуриенты, что может положительно сказаться на подготовке будущих врачей. Да и в целом по всей Беларуси по разным профилям готовят сильные кадры. 

Более 66 тыс. человек зарегистрировались для прохождения ЦТ в Беларуси-2

Александр Баханович, первый заместитель министра образования Беларуси:
Хочу отметить, что сегодня все наши университеты и колледжи дают очень высокое качество образования. Поэтому нужно учиться и в регионах, и в Минске. Никакой разницы по уровню и качеству образования нет. Призываю, конечно, ребят, которые живут в регионах, получать образование в своих регионах. Постоянно анализируя и сравнивая нашу систему с системами других стран, мы однозначно можем сказать: у нас очень высокое качество образования, не побоюсь этого слова, мирового уровня. 

Что касается самых популярных специальностей среди абитуриентов, то здесь в последние годы сохраняется стабильность. Высокий спрос наблюдается на IT-направления, стоматологию, лечебное дело, а также на специальности, связанные с биотехнологиями и искусственным интеллектом. Белорусское образование в тренде. Обеспечена тесная интеграция белорусских и российских вузов. Так, в БГУ стартует совместная с Бауманкой программа по прикладной физике и программа по государственному аудиту с Финансовым университетом при Правительстве России. Обмениваться готовы не только опытом, но и знаниями для тех, кому строить будущее двух стран. 

Какие специальности откроют в минских колледжах и сколько абитуриентов планируют принять? Узнали цифры.

# Александр Баханович # Образование в Беларуси

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