Более 66 тыс. человек зарегистрировались для прохождения ЦТ в Беларуси

А теперь к теме, которая является на протяжении нескольких месяцев едва ли не самой главной для абитуриентов нынешнего года и, конечно, их родителей, которые поддерживают детей на этом непростом, но таком важном пути. 22 апреля официально завершился один из этапов – регистрация на централизованное тестирование, а значит, приемная кампания перешла в активную фазу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее ключевые параметры обозначили 24 апреля в Министерстве образования. Для прохождения ЦТ в Беларуси зарегистрировались более 66 тысяч человек. Это почти на 5,7 тысячи больше, чем год назад. Централизованный экзамен, в свою очередь, планируют сдавать более 59 тысяч 11-классников. В целом же система высшего образования планирует принять более 49 тысяч первокурсников, что почти на 900 больше, чем в 2025 году. Причем упор сделан на реальный сектор экономики: практически каждый четвертый бюджетник – это будущий инженер.

Что касается новшеств 2026 года – они точечные, вступительная кампания не требует существенных отличий от предыдущих лет, ведь система работает эффективно. Однако обратить внимание на них все же следует. Ужесточаются правила дисциплины: запрещено выносить экзаменационные материалы на любых носителях, то есть списать и вынести информацию с собой не получится. Также утверждены точные параметры калькуляторов, которые разрешено использовать на некоторых предметах.

Это частности, а вот новость, которая взбудоражила многих – решение по медицинским вузам. В БГМУ будет только набор на бюджет. Платные места сохранены лишь на фармацевтическом факультете – их всего 30. Аналогичная ситуация сложилась и в других городах. При этом общий набор в главный медицинский вуз страны составит 1330 человек. Причем 782 из них – это целевики. Такие новости активно комментируют в социальных сетях. И вот одно из мнений: «Выпускники-платники отрабатывают вместе с бюджетниками. Проще учиться бесплатно, чем платить шесть лет и делать то же самое». Это к вопросу об удобстве и прагматике. Но самый важный критерий для нашей страны – качество. И тут логика проста: на бюджет поступают более сильные абитуриенты, что может положительно сказаться на подготовке будущих врачей. Да и в целом по всей Беларуси по разным профилям готовят сильные кадры.