Лучших работников Фрунзенского района наградили в Минске

Фрунзенскому району – 75! Заслуженными наградами отметили лучших профессионалов, которые каждый день делают его комфортнее и краше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юбилейный вечер объединил тех, кто превратил молодой район в локомотив столичной экономики. Это работники различных сфер: промышленности, образования, здравоохранения и благоустройства. Фрунзенский район – самый большой в столице. В нем проживают почти полмиллиона жителей. Сегодня это город в городе. Промышленный фундамент района формируют более полусотни предприятий. От крупнейших строительных холдингов до уникальных производств.

Николай Дядичкин, начальник участка по эксплуатации и ремонту автотранспорта и средств малой механизации УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:

В структуру «Зеленостроя» я вступил в 2004 году, еще в центральное управление, начальником мастерских. За время работы, конечно, много что изменилось, все к лучшему. Много построили парков, естественно, это большая заслуга наших работников.