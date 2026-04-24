Лучших работников Фрунзенского района наградили в Минске

Фрунзенскому району – 75! Заслуженными наградами отметили лучших профессионалов, которые каждый день делают его комфортнее и краше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Фрунзенскому району – 75! Заслуженными наградами отметили лучших профессионалов, которые каждый день делают его комфортнее и краше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Юбилейный вечер объединил тех, кто превратил молодой район в локомотив столичной экономики. Это работники различных сфер: промышленности, образования, здравоохранения и благоустройства. Фрунзенский район – самый большой в столице.
В нем проживают почти полмиллиона жителей. Сегодня это город в городе. Промышленный фундамент района формируют более полусотни предприятий. От крупнейших строительных холдингов до уникальных производств.
Николай Дядичкин, начальник участка по эксплуатации и ремонту автотранспорта и средств малой механизации УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:
В структуру «Зеленостроя» я вступил в 2004 году, еще в центральное управление, начальником мастерских. За время работы, конечно, много что изменилось, все к лучшему. Много построили парков, естественно, это большая заслуга наших работников.
Инна Блоцкая, штукатур специализированного управления № 204 ОАО «МАПИД»:
Работаю в СУ-204 ОАО «МАПИД» уже 38 лет. Пришла рядовым штукатурам на работу. Проработав лет, наверное, 15, стала в должности бригадира. Работаю до сих пор бригадиром СУ-204. Пришла, конечно, тяжело было. Район был сразу маленький, но со временем разросся. Благодарна, что меня заметили, что внесла и я свой какой-то вклад в развитие нашего Фрунзенского района.
Фрунзенский продолжает удерживать статус самого «молодого» района. Здесь проживает большое количество многодетных семей, что диктует высокие темпы строительства социальной инфраструктуры: школ, детских садов, физкультурно-оздоровительных комплексов.