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В Лиозно открыли новый водозабор со станцией обезжелезивания

20 января 2023 12:17
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Новости Беларуси. В городском поселке Лиозно Витебской области решили проблему с качеством воды. Здесь ввели в строй водозабор и станцию обезжелезивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Лиозно открыли новый водозабор со станцией обезжелезивания-1

Вопрос для райцентра с населением порядка 7 000 человек остро стоял на протяжении нескольких лет. Санитарно-химические показатели не соответствовали норме. Вода была мутной и с большим количеством железа. Теперь ситуация начала улучшаться: пока введена в строй первая очередь водозабора и станции. Качественной водой будут обеспечены почти треть жителей, а также социальные объекты.

В Лиозно открыли новый водозабор со станцией обезжелезивания-4

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:
В ближайшей перспективе мы собираемся полностью решить эту проблему и в городском поселке, и в ближайшем населенном пункте Зубки. Так что все население нашего районного центра получит чистую, качественную воду. А самое главное безаварийный приход этого замечательного и нужного нам продукта в дома. Потому что теперь даже в самые максимальные часы нагрузки мы будем полностью обеспечены этой водой.

В Лиозно открыли новый водозабор со станцией обезжелезивания-7

В 2022 году в Витебской области ввели в эксплуатацию более 30 станций обезжелезивания. 98 % жителей сельской местности региона обеспечены качественной водой.

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# Водоснабжение # общество # Владимир Терентьев # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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