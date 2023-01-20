В Лиозно открыли новый водозабор со станцией обезжелезивания

Новости Беларуси. В городском поселке Лиозно Витебской области решили проблему с качеством воды. Здесь ввели в строй водозабор и станцию обезжелезивания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вопрос для райцентра с населением порядка 7 000 человек остро стоял на протяжении нескольких лет. Санитарно-химические показатели не соответствовали норме. Вода была мутной и с большим количеством железа. Теперь ситуация начала улучшаться: пока введена в строй первая очередь водозабора и станции. Качественной водой будут обеспечены почти треть жителей, а также социальные объекты.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

В ближайшей перспективе мы собираемся полностью решить эту проблему и в городском поселке, и в ближайшем населенном пункте Зубки. Так что все население нашего районного центра получит чистую, качественную воду. А самое главное – безаварийный приход этого замечательного и нужного нам продукта в дома. Потому что теперь даже в самые максимальные часы нагрузки мы будем полностью обеспечены этой водой.