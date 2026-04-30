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В Гродно таможня пресекла незаконный ввоз продукции более чем на 900 тыс. рублей

30 апреля 2026 11:30
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В Гродно таможня пресекла незаконный ввоз продукции более чем на 900 тыс. рублей-0

Гродненские таможенники обнаружили в грузовике, принадлежащем литовскому перевозчику, незаконно ввозимые товары на сумму более 900 000 рублей. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете.

Нарушение было выявлено на пункте пропуска «Бенякони», где грузовик DAF перевозил около пяти тонн продукции, в том числе ингредиенты для пищевой и фармацевтической промышленности, сырье для биологически активных добавок и продукты питания.

В отношении перевозчика возбуждено административное производство. Ему грозит штраф в размере до 30% от стоимости груза и дополнительные таможенные платежи на сумму около 250 000 рублей.

Фото: pixabay

# Таможня Беларуси

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