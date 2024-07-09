В Летнем амфитеатре состоится первый концерт в рамках «Славянского базара»

Витебск сердечно приветствует более 5 000 гостей из 33 стран. Центр музыкальной и творческой вселенной «Славянский базар» начинается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Песенное и театральное, изобразительное искусство и народное творчество, кинопоказы и встречи с деятелями мировой культуры. Главная фишка фестиваля – многогранность жанров. Центральным событием станет конкурс эстрадной песни. Официальное открытие в четверг, 11 июля, но уже вечером 9 июля первый концерт. На сцене легендарного Летнего амфитеатра выступят популярные блогеры, молодежные исполнители и участники детского песенного конкурса.

По информации организаторов, на ключевые события билеты распроданы, но на отдельные проекты еще можно попасть. Немногие фестивали на просторах СНГ, да и в мире, могут похвастаться таким долголетием. «Славянский базар» в Витебске проходит 33-й раз.