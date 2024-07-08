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ГАИ и МЧС проверили у столичных водителей наличие и исправность огнетушителей

08 июля 2024 18:45
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В столице фиксируют случаи возгораний автомобилей – только в Московском районе с начала года 9 таких происшествий. Особенно возрастают риски в жаркую погоду, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

ГАИ и МЧС проверили у столичных водителей наличие и исправность огнетушителей-1

В связи с этим сотрудники ГАИ и МЧС провели рейд «Профилактика пожаров на автотранспорте». У автовладельцев проверили наличие и исправность огнетушителей. Большинство водителей, попавших под прицел, оказались дисциплинированными. Устройства для тушения очагов возгорания были в исправном состоянии. Автомобилистам также предстояло пройти блиц-опрос по действиям в случае пожара.

ГАИ и МЧС проверили у столичных водителей наличие и исправность огнетушителей-4

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
Если водитель увидел дым из-под капота, предварительно подготовить огнетушитель для тушения пожара и открывать капот осторожно, так как он может быть горячим, обернув руки ветошью либо надев перчатки. Направляя струю огнетушителя непосредственно на очаг возгорания, капот открывать осторожно, а также присыпать землей, если она окажется рядом либо накинуть, например, одеяло.

ГАИ и МЧС проверили у столичных водителей наличие и исправность огнетушителей-7

Отметим, отсутствие в автомобиле огнетушителя влечет за собой ответственность. Нарушителям грозит штраф до 40 рублей.

# Правила безопасности # общество # Новости Минска и Минской области

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