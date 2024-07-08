«Поезд Победы» прибыл в Лиду – впечатления посетителей музея

«Поезд Победы» продолжает путешествие по Беларуси. Сегодня, 8 июля, он прибыл в Гродненскую область, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первой остановкой музея-локомотива в регионе стала Лида. Символично, что именно в этот день 80 лет назад город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков.

Уникальный состав, посвященный Великой Отечественной войне, в Лиде встречают уже не первый раз, но историко-просветительский проект по-прежнему остается востребованным. К тому же в этом году в поезде появился новый вагон. Теперь в передвижном музее их 10. Оформление экспозиции, ее мультимедийное и звуковое сопровождение достоверно передают атмосферу тех страшных военных лет.

Уникальный поезд. Я вдохновился этой экскурсией. Мне кажется, важно как для молодежи, так и для взрослого поколения узнавать что-то новое.

Это непередаваемое ощущение. И, конечно, такой поезд нужен, чтобы все поколения знали, в будущем знали о тех страшных годах войны, когда люди погибали, чтобы это больше никогда не повторилось.

Мы, родившиеся после войны, но для нас это очень... Мой дядя погиб в 18 лет под Витебском. И вот это увидеть, это большое счастье.

Завтра и послезавтра «Поезд Победы» будет в Гродно, а 11 июля сделает остановку в Волковыске.