В лесу под Витебском спасли медвежат – они голодали и сильно замёрзли

В лесу под Витебском обнаружили берлогу с двумя медвежатами, которые остались без мамы. Трое суток малыши были одни. Они голодали и сильно замерзли. От верной гибели косолапых спасли люди. Приемными родителями стали сотрудники Витебского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медвежата, мальчик и девочка, чувствуют себя хорошо. Благодаря заботе специалистов детеныши быстро привыкли к новому дому. Им даже дали имена Ягодка и Добрыня. Поначалу было нелегко: аппетит у мохнатых хороший, и кормить их приходилось каждые полтора часа.

Накануне малышку-медведицу уже перевезли на постоянное место жительства в Могилевский зоосад. Витебские специалисты обещают, что на протяжении года будут навещать Ягодку. Новый дом ищет и Добрыня. Если его не удастся пристроить в добрые руки, останется здесь.

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:

Не все соглашаются брать медведей. По деньгам, по питанию это незатратно, они всеядные. Проблема в размещении. Это достаточно сильное, опасное, умное животное, и сила разрушительная у них очень огромная. Поэтому нужны надежные вольеры, постройки. В первую очередь при экспонировании медведя нужно обеспечить безопасность посетителей.