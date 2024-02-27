Прямой эфир

В лесу под Витебском спасли медвежат – они голодали и сильно замёрзли

27 февраля 2024 14:13
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В лесу под Витебском обнаружили берлогу с двумя медвежатами, которые остались без мамы. Трое суток малыши были одни. Они голодали и сильно замерзли. От верной гибели косолапых спасли люди. Приемными родителями стали сотрудники Витебского зоопарка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В лесу под Витебском спасли медвежат – они голодали и сильно замёрзли-1

Медвежата, мальчик и девочка, чувствуют себя хорошо. Благодаря заботе специалистов детеныши быстро привыкли к новому дому. Им даже дали имена Ягодка и Добрыня. Поначалу было нелегко: аппетит у мохнатых хороший, и кормить их приходилось каждые полтора часа.

В лесу под Витебском спасли медвежат – они голодали и сильно замёрзли-4

Накануне малышку-медведицу уже перевезли на постоянное место жительства в Могилевский зоосад. Витебские специалисты обещают, что на протяжении года будут навещать Ягодку. Новый дом ищет и Добрыня. Если его не удастся пристроить в добрые руки, останется здесь.

В лесу под Витебском спасли медвежат – они голодали и сильно замёрзли-7

Ирина Орлова, директор Витебского зоопарка:
Не все соглашаются брать медведей. По деньгам, по питанию это незатратно, они всеядные. Проблема в размещении. Это достаточно сильное, опасное, умное животное, и сила разрушительная у них очень огромная. Поэтому нужны надежные вольеры, постройки. В первую очередь при экспонировании медведя нужно обеспечить безопасность посетителей.

В лесу под Витебском спасли медвежат – они голодали и сильно замёрзли-10

К слову, у местных специалистов уже есть опыт выращивания медведей. Второй год в зоопарке живет парочка медведей, которую также спасли лесники. Глаша и Дуняша уже почувствовали дыхание весны и пробуждаются от зимней спячки.

# Человек и животные # общество # Новости Витебска и Витебской области

Другие новости рубрики

Все новости
Аграрии Минской области приступили к севу многолетних трав
27 февраля 2024 14:00

Аграрии Минской области приступили к севу многолетних трав

Умные решения для сельского хозяйства обсуждают в Минске
27 февраля 2024 13:11

Умные решения для сельского хозяйства обсуждают в Минске

Где находится единственный проспект Текстильщиков в Беларуси? Рассказываем
27 февраля 2024 12:26

Где находится единственный проспект Текстильщиков в Беларуси? Рассказываем