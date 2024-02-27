Аграрии Минской области приступили к севу многолетних трав

В отличие от польских фермеров, которые буквально ведут бой с властями за будущее сельского хозяйства и возможность спокойно работать на земле, наши аграрии уверенно входят в новый сезон. Поводов для беспокойства нет, на страже интересов работников отрасли стоит государство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Единственное, что сегодня волнует хлеборобов: как сработать максимально эффективно и получить богатый и качественный урожай. Нетипично теплая для окончания зимы погода позволила выйти в поля раньше срока. Приступили к севу многолетних трав в Минской области: охватили уже более 2 тысяч гектаров. Почву готовят под посевы, активно вносят удобрения.