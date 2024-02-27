Умные решения для сельского хозяйства обсуждают в Минске

Сельскохозяйственная отрасль в Беларуси развивается динамично. Аграрии постоянно внедряют новейшие разработки. В планах максимально оцифровать процессы. В первую очередь это касается растениеводства. Новейшие технологии позволят быть в курсе всего, что происходит на полях во время посевной либо уборочной. Это ускорит темп работы.

Алексей Мержвинский, основатель компании по спутниковому мониторингу транспорта и контроля топлива:

На этой конференции мы даем возможность именно взаимодействовать клиентам между собой, потому что в том числе клиенты делятся своим опытом. И другие участники конференции задают вопросы не только нам как поставщику и организатору конференции, но и своим коллегам. Потому что они могут общаться на одном языке и наиболее понимать друг друга.