Прямой эфир

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны

14 мая 2022 10:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-1

Кристина Сущеня, СТВ:  
Мне кажется, что можно читать сколько угодно книг о войне, смотреть фильмов, но лучше о тех событиях расскажут очевидцы. Увы, с каждым годом ветеранов ВОВ становится все меньше.  

Илона Волынец, СТВ:  
И у нас еще есть шанс услышать правду из первых уст, а еще сказать спасибо за наше мирное небо. Такую возможность не упустила наш корреспондент Полина Королева.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-4

В деревне Каменка Бегомльского района было восемь домов. В крайнем располагалась радиостанция, которая принимала новости с фронта. Ей заведовала партизанская бригада «Железнянка». В хозяйстве деревни была лошадь. Верхом тогда пятнадцатилетний Константин Хацкевич развозил полученные радиостанцией сведения по соседним районам. Связистом он был до последнего дня партизанщины, вместе с бригадой прорывался через окружение. По приказу командира вернулся на родную землю, но задержаться там не смог.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-7

Константин Хацкевич, ветеран:  
В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить. И рядом горят дома, а мы в сарае сидим, наш сарай не палят. Ну и тоже считали, что вот-вот спалят нас.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-10

Как вспоминает Константин Маркович, самых крепких из деревни немцы увезли в Германию. Он не знал, что стало с его матерью и младшим братом. С другими подростками оказался в рабочем лагере «Фалькенбург». По 12-16 часов юный герой выполнял черновую работу у местного сапожника. Но для знакомого с войной подростка убийственный труд был не худшим исходом. После освобождения Германии Константина Марковича и других детей увезли в Брацлав.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-13

Константин Хацкевич:  
От воинской части нам сказали написать домой. Я не знал: у меня остались мама или нет. Отца перед этим немцы расстреляли.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-16

Трудолюбие не оставляет Константина Марковича даже сегодня. 7 мая ему исполнилось 93 года. По-прежнему бодрый и честный он общается со школьниками и учит их в первую очередь радоваться жизни.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-19

Константин Хацкевич:  
Мы сейчас не можем трудиться, но мы можем дать духовность, радость любить жизнь. Только мы, которые пережили ужасы войны, можем ценить радость жить.  

«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны-22

Героев войны Московского района поздравляли детские коллективы и общественные организации. Концерт ветераны в любой момент могут устроить сами. Каждый понедельник их поствоенный ансамбль собирается на репетицию.  

Читайте также:  

«Минск готовится к празднованию 9 Мая». Ольга Чемоданова о предстоящих мероприятиях  

«Секрет очень простой – это семья». Председатель Минского городского Совета депутатов о памяти подвига предков  

«Это колоссальная возможность». Где можно узнать информацию о ветеранах семьи?  

# День Победы # общество # Кристина Сущеня # Илона Волынец # Константин Хацкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сергей Сивец 19 мая проведёт личный приём граждан в Минске
14 мая 2022 10:28

Сергей Сивец 19 мая проведёт личный приём граждан в Минске

В центре внимания экономика. Что ещё хотят обсудить Лукашенко и Путин на переговорах?
14 мая 2022 10:18

В центре внимания экономика. Что ещё хотят обсудить Лукашенко и Путин на переговорах?

«Моя семья, моя страна». Акцию в соцсетях накануне Дня семьи запустило Министерство труда и социальной защиты
14 мая 2022 09:13

«Моя семья, моя страна». Акцию в соцсетях накануне Дня семьи запустило Министерство труда и социальной защиты