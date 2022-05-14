«В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить». Партизанская летопись войны

В 2022 году Беларусь отметит 78 лет со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Оккупация нашей столицы длилась 1100 дней и ночей. За это время большой город превратился в руины. В историческом центре уцелело только 70 домов, а из 250 тысяч довоенного населения в живых осталось только 50 тысяч. Что стоит за страшными цифрами и фактами? Можно ли оцифровать память? Какие они, герои наших семей? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.

Кристина Сущеня, СТВ:

Мне кажется, что можно читать сколько угодно книг о войне, смотреть фильмов, но лучше о тех событиях расскажут очевидцы. Увы, с каждым годом ветеранов ВОВ становится все меньше. Илона Волынец, СТВ:

И у нас еще есть шанс услышать правду из первых уст, а еще сказать спасибо за наше мирное небо. Такую возможность не упустила наш корреспондент Полина Королева.

В деревне Каменка Бегомльского района было восемь домов. В крайнем располагалась радиостанция, которая принимала новости с фронта. Ей заведовала партизанская бригада «Железнянка». В хозяйстве деревни была лошадь. Верхом тогда пятнадцатилетний Константин Хацкевич развозил полученные радиостанцией сведения по соседним районам. Связистом он был до последнего дня партизанщины, вместе с бригадой прорывался через окружение. По приказу командира вернулся на родную землю, но задержаться там не смог.

Константин Хацкевич, ветеран:

В лесу нас нашли, вывели в деревню, заперли в сарай и все дома начали палить. И рядом горят дома, а мы в сарае сидим, наш сарай не палят. Ну и тоже считали, что вот-вот спалят нас.

Как вспоминает Константин Маркович, самых крепких из деревни немцы увезли в Германию. Он не знал, что стало с его матерью и младшим братом. С другими подростками оказался в рабочем лагере «Фалькенбург». По 12-16 часов юный герой выполнял черновую работу у местного сапожника. Но для знакомого с войной подростка убийственный труд был не худшим исходом. После освобождения Германии Константина Марковича и других детей увезли в Брацлав.

Константин Хацкевич:

От воинской части нам сказали написать домой. Я не знал: у меня остались мама или нет. Отца перед этим немцы расстреляли.

Трудолюбие не оставляет Константина Марковича даже сегодня. 7 мая ему исполнилось 93 года. По-прежнему бодрый и честный он общается со школьниками и учит их в первую очередь радоваться жизни.