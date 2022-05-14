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В центре внимания экономика. Что ещё хотят обсудить Лукашенко и Путин на переговорах?

14 мая 2022 10:18
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Александр Лукашенко совершит рабочий визит в Россию. Начало следующей рабочей недели Президент проведет в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В графике главы государства переговоры с Владимиром Путиным, а также участие во «Встрече лидеров» стран ОДКБ. Мероприятие приурочено к 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию создания Организации.

В центре внимания экономика. Что ещё хотят обсудить Лукашенко и Путин на переговорах?-1

Помимо юбилейной тематики, лидеры стран обменяются мнениями по актуальным вопросам складывающейся обстановки в регионе и мире, обсудят меры совместного реагирования на возникающие разноплановые вызовы и угрозы. В двустороннем формате запланированы переговоры Александра Лукашенко с его российским коллегой Владимиром Путиным. В центре внимания глав государств – экономика. Как сообщает пресс-служба белорусского лидера, одной из главных тем предстоящей встречи станет развитие кооперации и совместная работа над импортозамещением.

# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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