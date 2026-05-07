Дзиодзина: Мерц сделал все, чтобы спровоцировать Трампа и оказаться в немилости

Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.
Проект Алены Дзиодзиной представляет собой цикл размышлений автора о человеческом внутри современной политики.
Алена Дзиодзина, психолог:
События, про которые в этот раз пойдет речь, служат наглядным показателем того, насколько значим в международных отношениях принцип дипломатичного диалога. И прежде, чем поспешить что-либо трактовать или комментировать, необходимо задуматься.
Не так давно стало известно, что Дональд Трамп намерен отозвать из Германии американских военных и еще ввел пошлины против немецкого автопрома. В чем же причина? Ответ на этот вопрос далеко не в том, что США якобы в очередной раз решили показать, кто в Европе хозяин. Тут скорее сам Фридрих Мерц сделал все, чтобы спровоцировать Трампа и закономерным образом оказаться в немилости. Ведь если проследить за тем, как именно развивались события, то решениям американского лидера по Германии предшествовали публичные слова канцлера, где он назвал Трампа униженным. Мерц отметил, что Иран ведет себя «очень умело» в условиях конфликта с Соединенными Штатами. После чего подчеркнул, что американцы вошли в конфликт без какой-либо четкой стратегии, продолжая и сейчас неэффективно действовать в переговорном процессе. В завершении критичного комментария, Мерц резюмировал: «Иранское руководство, прежде всего Корпус стражей исламской революции, унижает целую нацию».
Алена Дзиодзина:
Стоит отметить, что замечания канцлера были связаны с тем, что военный конфликт в Иране оборачивается для Германии большими финансовыми затратами и серьезным падением экономической мощи. И пусть в плане того, что американо-иранский конфликт действительно отрицательно отразился на обстановке в Германии, справедливо сказать, что это далеко не единственный фактор проблем с экономикой в ФРГ. С учетом того, как динамично падают рейтинги федерального канцлера и как обостряется отношение к нему внутри Бундестага, возможно, Мерц даже не ставил для себя цель как-либо обижать президента Америки, а в большей степени попытался хоть как-то обосновать, почему у Германии есть проблемы.
Однако поиск внешних источников привел лишь к тому, что Трамп оскорбительно отреагировал на его критику. Принимая решения по выводу военных сил США и введению пошлин против немецкого автопрома, символично продемонстрировал Мерцу, кто из героев всей этой истории действительно в незавидном статусе.
В чем заключается политический парадокс современности? Мнение психолога