Политика – это всегда люди, и ничего другого там больше нет. В контексте государственных событий и принятых решений гораздо больше психологии, чем кажется изначально.

Алена Дзиодзина, психолог:

События, про которые в этот раз пойдет речь, служат наглядным показателем того, насколько значим в международных отношениях принцип дипломатичного диалога. И прежде, чем поспешить что-либо трактовать или комментировать, необходимо задуматься.

Не так давно стало известно, что Дональд Трамп намерен отозвать из Германии американских военных и еще ввел пошлины против немецкого автопрома. В чем же причина? Ответ на этот вопрос далеко не в том, что США якобы в очередной раз решили показать, кто в Европе хозяин. Тут скорее сам Фридрих Мерц сделал все, чтобы спровоцировать Трампа и закономерным образом оказаться в немилости. Ведь если проследить за тем, как именно развивались события, то решениям американского лидера по Германии предшествовали публичные слова канцлера, где он назвал Трампа униженным. Мерц отметил, что Иран ведет себя «очень умело» в условиях конфликта с Соединенными Штатами. После чего подчеркнул, что американцы вошли в конфликт без какой-либо четкой стратегии, продолжая и сейчас неэффективно действовать в переговорном процессе. В завершении критичного комментария, Мерц резюмировал: «Иранское руководство, прежде всего Корпус стражей исламской революции, унижает целую нацию».