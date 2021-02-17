В Ленинском районе ремонтируют школу и два садика. Детей временно перевели в другое учреждение образования

Новости Беларуси. Модернизация социальных объектов в Минске продолжается. В Ленинском районе в 2021 году реконструируют три детских сада и одну школу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их ожидает капитальный ремонт.

В первую очередь специалисты приступят к модернизации средней школы № 17 на проспекте Рокоссовского. Также обновление ожидает Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района. Проектно-сметная документация по этому объекту на экспертизе. В связи с аварийным состоянием здания дети временно обучаются в 130-й школе.

Капитальный ремонт сделают в дошкольном учреждении, расположенном возле мотовелозавода. Ожидается на территории района и новоселье: к 1 сентября 2021 года будет достроена средняя школа в Лошице.