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В Ленинском районе ремонтируют школу и два садика. Детей временно перевели в другое учреждение образования

17 февраля 2021 19:40
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Новости Беларуси. Модернизация социальных объектов в Минске продолжается. В Ленинском районе в 2021 году реконструируют три детских сада и одну школу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их ожидает капитальный ремонт.

В Ленинском районе ремонтируют школу и два садика. Детей временно перевели в другое учреждение образования-1

В первую очередь специалисты приступят к модернизации средней школы № 17 на проспекте Рокоссовского. Также обновление ожидает Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Ленинского района. Проектно-сметная документация по этому объекту на экспертизе. В связи с аварийным состоянием здания дети временно обучаются в 130-й школе.

Капитальный ремонт сделают в дошкольном учреждении, расположенном возле мотовелозавода. Ожидается на территории района и новоселье: к 1 сентября 2021 года будет достроена средняя школа в Лошице.

В Ленинском районе ремонтируют школу и два садика. Детей временно перевели в другое учреждение образования-4

Петр Шостак, глава администрации Ленинского района:
Это будет школа на 1 020 мест с бассейном, со спортивными залами, со спортивной площадкой, стадионом – в общем, достойный объект достойного микрорайона. Школа примет детей уже к 1 сентября этого года.

В Ленинском районе ремонтируют школу и два садика. Детей временно перевели в другое учреждение образования-7

Также в планах намечено строительство восьми жилых домов, поэтому и садик понадобится. Он будет запроектирован, а к строительству приступят уже в 2022 году.

# Образование в Беларуси # общество # Петр Шостак # Фотофакт

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