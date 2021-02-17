«Мы сделали прекрасную базу». В Беларуси совершенствуется система селекции и семеноводства

Встреча прошла в Жодино и стала очередным этапом подготовки к рассмотрению проекта соответствующего закона. Он станет усовершенствованной версией документа, который действует с 2013 года и на данный момент требует существенных преобразований.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению:

Мы приняли такое решение, Наталья Ивановна, что мы не финишеры при принятии любого законодательства или закона. Мы принимаем участие изначально, от его разработки. Исходя из итогов Всебелорусского народного собрания, на пятилетку поставлена задача как один из драйверов роста – это развитие агропромышленного комплекса на новом этапе. Мы сделали прекрасную базу, заявили о себе, а теперь нам надо сделать новый шаг.