Прямой эфир

«Мы сделали прекрасную базу». В Беларуси совершенствуется система селекции и семеноводства

17 февраля 2021 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси совершенствуют систему селекции и семеноводства. Об этом говорили 17 февраля на выездном заседании депутаты и сенаторы.

«Мы сделали прекрасную базу». В Беларуси совершенствуется система селекции и семеноводства-1

Встреча прошла в Жодино и стала очередным этапом подготовки к рассмотрению проекта соответствующего закона. Он станет усовершенствованной версией документа, который действует с 2013 года и на данный момент требует существенных преобразований.

«Мы сделали прекрасную базу». В Беларуси совершенствуется система селекции и семеноводства-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению:
Мы приняли такое решение, Наталья Ивановна, что мы не финишеры при принятии любого законодательства или закона. Мы принимаем участие изначально, от его разработки. Исходя из итогов Всебелорусского народного собрания, на пятилетку поставлена задача как один из драйверов роста – это развитие агропромышленного комплекса на новом этапе. Мы сделали прекрасную базу, заявили о себе, а теперь нам надо сделать новый шаг.

«Мы сделали прекрасную базу». В Беларуси совершенствуется система селекции и семеноводства-7

Напомним, на VI Всебелорусском народном собрании сельское хозяйство названо одной из точек роста белорусской экономики. Селекция и семеноводство — одно из перспективных направлений развития отрасли.

# Государственная политика в области сельского хозяйства # общество # Михаил Русый # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«За последние годы у нас сформировалась уникальная система поддержки семей с детьми»
17 февраля 2021 19:10

«За последние годы у нас сформировалась уникальная система поддержки семей с детьми»

Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки
17 февраля 2021 19:08

Многодетная мама: разве мы такие деньги получали, когда мы были в декрете? Нам никто их не платил. Или платили копейки

А вы знали, что в Испании декретный отпуск составляет 16 недель?
17 февраля 2021 19:05

А вы знали, что в Испании декретный отпуск составляет 16 недель?