В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий. Желающим предложат более 500 свободных мест

Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 18 февраля с 10 до 12 утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 18 февраля с 10 до 12 утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сотрудников будут искать восемь организаций. Это крупнейшие коммунальные, машиностроительные и промышленные предприятия.
Желающим будет предложено более 500 свободных мест. Соискатели смогут в режиме онлайн познакомиться с вариантами трудоустройства, направить резюме, получить консультацию и приглашение на собеседование. По окончании мероприятия актуальные предложения нанимателей автоматически внесут в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.