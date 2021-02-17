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В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий. Желающим предложат более 500 свободных мест

17 февраля 2021 19:38
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Новости Беларуси. Электронная ярмарка вакансий пройдет в Минске 18 февраля с 10 до 12 утра, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий. Желающим предложат более 500 свободных мест-1

Сотрудников будут искать восемь организаций. Это крупнейшие коммунальные, машиностроительные и промышленные предприятия.

В Минске пройдёт электронная ярмарка вакансий. Желающим предложат более 500 свободных мест-4

Желающим будет предложено более 500 свободных мест. Соискатели смогут в режиме онлайн познакомиться с вариантами трудоустройства, направить резюме, получить консультацию и приглашение на собеседование. По окончании мероприятия актуальные предложения нанимателей автоматически внесут в общереспубликанский банк вакансий на портале государственной службы занятости.

# Государственная политика в области занятости # общество # Фотофакт

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