Спортсмены помогают озеленителям, а озеленители – дорожным службам. Как в Минске чистят снег

Новости Беларуси. В Минске продолжается уборка снега. Кроме коммунальщиков и озеленителей на помощь приходят неравнодушные минчане, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инициативу проявили любители лыжного спорта. Вместе с сотрудниками Зеленстроя Фрунзенского района спортсмены приняли участие в уборке парка «Тиволи». За лопаты взялись около 10 добровольцев. Теперь кататься на лыжной трассе в сквере будет намного удобнее.

Татьяна Лабун, спортсмен-любитель:

В этом году, конечно, погода позволяет нам покататься. В парке «Тиволи» особенно приятно, так как мы часто посещаем парк, видим, как работники «Зеленстроя» трудятся и как в этом году действительно тяжело. Сейчас очень массово собираются люди, пытаются убрать снег. И мы решили своей коллективной дружной компанией помочь.

Алеся Савич, директор УП «Зеленстрой Фрунзенского района»:

Так как в данном сквере еще необходимо было проводить дополнительные работы по очистке после техники, мы предложили им это место для участия, они активно поддержали, и сегодня ребята пришли, помогают нам. Для жителей нужно создать также комфортные условия для отдыха и пребывания в парковых зонах.