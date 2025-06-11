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В лагерях Минской области спасатели обучают детей правилам безопасности на воде

11 июня 2025 13:59
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В летний период в Минской области открыто 24 детских лагеря с круглосуточным пребыванием: учреждения уже приняли первых отдыхающих. И чтобы беззаботные каникулы не омрачились бедой, спасатели МЧС и ОСВОД взяли на себя важную миссию – научить юных жителей Минской области безопасному поведению на воде, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В лагерях Минской области спасатели обучают детей правилам безопасности на воде-2

Первые уроки прошли на базе детского оздоровительного лагеря «Дубрава» в Солигорском районе. Здесь в игровой и увлекательной форме ребята узнали, как избежать опасных ситуаций, правильно оказать первую помощь и что делать, если кто-то тонет.

В лагерях Минской области спасатели обучают детей правилам безопасности на воде-4

Мария Гриневич:
Такие мероприятия обязательно нужно проводить, потому что дети будут узнавать что-то новое и будет безопаснее.

В лагерях Минской области спасатели обучают детей правилам безопасности на воде-6

Елена Немогай, начальник сектора информации и общественных связей Минского областного управления МЧС:
Занятия проходят в бассейне, где работники МЧС с соответствующими компетенциями обучают детей держаться на воде, правильно дышать и использовать различные стили плавания.

Вадим Якимович, старший инженер отдела службы и боеготовности Минского областного управления МЧС:
Я надеюсь, что наша совместная работа МЧС и родителей принесет плоды и у нас не будет чрезвычайных ситуаций на водных объектах.

Уроки безопасности на воде будут продолжаться в детских лагерях Минской области на протяжении всего лета. К слову, в 2024 году сотрудники МЧС и ОСВОД центрального региона внедрили новый обучающий формат, который уже доказал свою эффективность.

# Дети # ОСВОД # МЧС Беларуси

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