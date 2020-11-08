«Особое отношение к людям в погонах». Более сотни квартир для военнослужащих построят в Бресте

Новости Беларуси. Более сотни квартир для военнослужащих и их семей. Церемония прошла в Бресте, там приступают к строительству нового дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Более сотни квартир для военнослужащих и их семей. Церемония прошла в Бресте, там приступают к строительству нового дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Будущими новоселами в основном станут служащие десантно-штурмовой бригады. Не без их участия и состоялась закладка капсулы с посланием потомкам в фундамент новостройки. Решение о целевом строительстве принято по поручению Президента.
В микрорайоне Юго-Запад предусмотрена и вся социальная инфраструктура. Появятся там объекты образования, торговли и бытового обслуживания.
Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:
Брест – это город, в котором особое отношение к людям в погонах. Особое отношение в силу той истории, которая есть у нас в Бресте. Вот почему мы оперативно отреагировали на поручение главы государства.
Хороший проект, хорошая удобная локация этого дома, возможность к месту службы проходить пешком, это тоже как элемент боеготовности.
Игорь Корзан, командир гаубичной артиллерийской батареи десантно-штурмовой бригады:
Скоро мы наконец-то станем счастливыми обладателями своего родного дома.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил:
В Бресте у нас наиболее сложная ситуация была по жилью. И вот это посещение главой государства 38-й бригады и принятие решения о строительстве кооперативных домов. Следующий шаг – строительство служебного жилья – то, что очень важно для нас с учетом перехода на комплектование контрактников. Думаю, потихонечку, в течение двух лет, всё, что касается жилищного обеспечения именно военнослужащих гарнизона – я не беру только 38-ю, я беру гарнизон, – я думаю, мы решим.
Новая жилая застройка ведется в одном из самых престижных районов Бреста. Она будет граничить с парком 1000-летия города и территорией легендарного IV Форта.