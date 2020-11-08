«Особое отношение к людям в погонах». Более сотни квартир для военнослужащих построят в Бресте

Новости Беларуси. Более сотни квартир для военнослужащих и их семей. Церемония прошла в Бресте, там приступают к строительству нового дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В микрорайоне Юго-Запад предусмотрена и вся социальная инфраструктура. Появятся там объекты образования, торговли и бытового обслуживания.

Будущими новоселами в основном станут служащие десантно-штурмовой бригады. Не без их участия и состоялась закладка капсулы с посланием потомкам в фундамент новостройки. Решение о целевом строительстве принято по поручению Президента.

Александр Рогачук, председатель Брестского городского исполнительного комитета:

Брест – это город, в котором особое отношение к людям в погонах. Особое отношение в силу той истории, которая есть у нас в Бресте. Вот почему мы оперативно отреагировали на поручение главы государства.

Хороший проект, хорошая удобная локация этого дома, возможность к месту службы проходить пешком, это тоже как элемент боеготовности.