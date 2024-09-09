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Кубраков: отношения Беларуси и Вьетнама вышли на уровень стратегического сотрудничества

09 сентября 2024 09:13
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Делегация Министерства общественной безопасности Вьетнама с визитом в Беларуси. Накануне почетных гостей встретили в Центре подготовки кадров МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные коллеги ознакомились с новейшими образцами техники и вооружения, находящимися в распоряжении подразделений специального назначения, процессом теоретической и практической подготовки курсантов. Бойцы внутренних войск и ОМОНа продемонстрировали действия при пресечении массовых беспорядков и освобождении заложников.

Кубраков: отношения Беларуси и Вьетнама вышли на уровень стратегического сотрудничества-2

Во время встречи с министром общественной безопасности Вьетнама глава МВД Иван Кубраков отметил, что двусторонние отношения вышли на уровень стратегического сотрудничества. И наша основная совместная задача состоит в том, чтобы обеспечить безопасность в наших странах. В этом Беларусь готова оказать содействие. 

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Наши отношения с Вьетнамом очень давние. И они не просто служебные, а уже стали дружескими. Мы взаимодействуем практически по всем направлениям служебной деятельности, начиная от обмена делегациями и подготовкой сотрудников органов внутренних дел. Мы открыты и готовы. Вы сегодня посмотрели некоторые элементы борьбы с терроризмом и экстремизмом. Мы готовы, если у вас есть интерес, разработать специальную программу для ваших сотрудников и обучить их здесь у нас.

Министр общественной безопасности Вьетнама поблагодарил главу МВД за гостеприимство и заверил в расширении взаимодействия, а Иван Кубраков подарил вьетнамскому коллеге щенка немецкой овчарки.

# Беларусь-Вьетнам # МВД Беларуси # Иван Кубраков

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