Прямой эфир

Что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе? Расскажут в ток-шоу «По существу»

09 сентября 2024 09:31
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Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.

Что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе? Расскажут в ток-шоу «По существу»-2

Если у вас есть, что добавить или спросить по теме, присоединяйтесь к разговору. Стать участником может каждый. Со стартом программы считывайте своим гаджетом QR-код, который появится на экране, и переходите в чат трансляции на платформе YouTube. Не пропустите единственное на отечественных экранах общественно-политическое ток-шоу, которое идет в прямом эфире.

Старт 9 сентября в 18:30.

# Национальная безопасность

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