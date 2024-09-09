Что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе? Расскажут в ток-шоу «По существу»

Что объединяет аниме и реальный шпионский блокбастер, развернувшийся в Беларуси? Почему о влиятельности страны можно судить по ее врагам? Как ЦИПсО выходит в эфир? И что будет дальше с военно-политической обстановкой в регионе? Этим вечером на площадке ток-шоу «По существу» обсудим безопасность.

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