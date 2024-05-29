В Крупском районе восстановили имена 12 ранее неизвестных солдат Великой Отечественной войны

Новости Беларуси. На Крупщине восстановили имена ранее неизвестных солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны на территории района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Педагоги и ученики Игрушковской школы провели огромную поисковую работу и установили 12 фамилий солдат, которые погибли в боях за населенные пункты Игрушка и Самоседовка во время операции «Багратион». Как стало известно, это солдаты 31-й танковой бригады. Их останки до сих пор не найдены.

Сергей Журко, руководитель историко-краеведческого музея Игрушковской средней школы:

Они здесь нанесли поражение разведывательному батальону 5-й танковой дивизии вермахта. Что символично, и 31-я танковая бригада участвовала в Курской битве, непосредственно под Прохоровкой, и 5-я танковая дивизия немцев, которая была переброшена сюда, чтобы остановить наступление Красной армии, не допустить прорыв к Борисову, Минску. Они буквально день были в Крупском районе. Вот они приняли тут бой 28 июня 1944 года.

В агрогородке Игрушка есть памятник погибшим землякам. На нем 140 фамилий. И скоро на монументе сведения пополнятся. В ходе поисковой работы коллектив сельской школы установил имена еще нескольких десятков погибших среди мирного населения.