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В Крупском районе восстановили имена 12 ранее неизвестных солдат Великой Отечественной войны

29 мая 2024 17:49
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Новости Беларуси. На Крупщине восстановили имена ранее неизвестных солдат, которые погибли во время Великой Отечественной войны на территории района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Крупском районе восстановили имена 12 ранее неизвестных солдат Великой Отечественной войны-1

Педагоги и ученики Игрушковской школы провели огромную поисковую работу и установили 12 фамилий солдат, которые погибли в боях за населенные пункты Игрушка и Самоседовка во время операции «Багратион». Как стало известно, это солдаты 31-й танковой бригады. Их останки до сих пор не найдены.

В Крупском районе восстановили имена 12 ранее неизвестных солдат Великой Отечественной войны-4

Сергей Журко, руководитель историко-краеведческого музея Игрушковской средней школы:
Они здесь нанесли поражение разведывательному батальону 5-й танковой дивизии вермахта. Что символично, и 31-я танковая бригада участвовала в Курской битве, непосредственно под Прохоровкой, и 5-я танковая дивизия немцев, которая была переброшена сюда, чтобы остановить наступление Красной армии, не допустить прорыв к Борисову, Минску. Они буквально день были в Крупском районе. Вот они приняли тут бой 28 июня 1944 года.

В агрогородке Игрушка есть памятник погибшим землякам. На нем 140 фамилий. И скоро на монументе сведения пополнятся. В ходе поисковой работы коллектив сельской школы установил имена еще нескольких десятков погибших среди мирного населения.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области

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