В Кричеве Могилевской области разгорается скандал. Райцентр рискует остаться без общественных бань

Новости Беларуси. На грани закрытия. Две из трех бань – в аварийном состоянии. Путей решения проблемы всего два: капремонт или закрытие. Но заядлые баньщики настроены решительно.
Александр Марфонов:
Для хорошего духа нужно брать дрова из яблони, сливы, вишни, тогда и дух, и здоровье будут хорошими!
Кричевский пенсионер Александр Трифонович знает толк в хорошей бане. Раньше посещал общественную, но сейчас топит только свою. В городские бани райцентра, говорит пенсионер, теперь ходят не многие. Зданиям более полувека, а ремонта они практически не видели. Районная санстанция и госконтроль вынесли предписания: привести помещения в нормальное санитарно-техническое состояние. Но в банях на ремонт даже намека нет.
Сергей Власенко, председатель Кричевского межрайонного КГК:
Ржавые стены, потрескавшаяся плитка и остальные многочисленные нарушения санитарных норм и правил.
Ирина Бондикова, заведующая отделом гигиены УЗ «Кричевский районный ЦГЭ»:
Теперь уже можно приостановить эксплуатацию этой бани.
В райцентре всего три бани. Две из них, принадлежащие Кричевскому «Коммунальнику», требуют не то что капитального ремонта, а, возможно, и сноса, говорят на предприятии. Но финансирования нет.
Ирина Жарина, исполняющий обязанности заместителя директора по строительству УКПП «Коммунальник»:
Этими средствами мы пока не обладаем. Это за счет только экономии чего-то, фактически с прибыли.
В прошлом году районный водоканал открыл новую баню. Только вот популярность ее пока низкая.
Валентина Лагодская, администратор бани УКПП «Водоканал»:
Связано было с тем, что камни посыпались. Но мы их заменили и теперь все хорошо, отзывы хорошие. Жалоб нет.
Заядлые же баньщики предпочитают уже проверенные бани. Пусть и старые, но бороться за них обещают до конца.
Валентина Краснова:
Ремонт ей обязательно нужен, но закрывать эту баню нельзя. Потому что сюда ходят люди со всей округи.
Раиса Потапова:
Мы много лет ходим в эту баню, замечательная баня. Ходим туда, отдыхаем и сердцем, и душой. Вы что, хотите закрыть ее? Не закрывайте, пожалуйста!
Тамара Шашкова, баньщица УКПП «Коммунальник»:
Здесь лучше и духу больше, чем в вокзальской бане.
Согласно социальным стандартам, на одну тысячу населения районого центра должно быть минимум 5 банных мест. Пока эту норму Кричев выполняет. А значит, все три бани городу нужны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.