В Копыльском районе установили мемориальную доску в честь хирурга Антона Брыкальского

Новости Беларуси. Чтобы помнили потомки. На Копыльщине почтили имя первого главного врача центральной районной больницы.

Мемориальная доска Антону Брыкальскому появилась на стене главного корпуса Копыльского учреждения здравоохранения.

Памятный знак решили установить неслучайно – хирурга знал и уважал весь город.

Он не только спасал человеческую жизнь и здоровье, но и вывел местную больницу на высокий уровень.

В клинике появилось новое оборудование, расширился перечень услуг, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Андрей Торотько, заместитель главного врача Копыльской центральной районной больницы:

Антон Евгеньевич являлся нашим первым главным врачом. Благодаря ему был построен вот этот корпус в 1971 году. К сожалению, мне не посчастливилось работать с Антоном Евгеньевичем, но со слов старших коллег я знаю, что это был очень хороший талантливый хирург, талантливый руководитель и очень хороший человек. Для того, чтобы увековечить имя этого выдающегося человека, была открыта мемориальная доска.