Президенту Беларуси показали, как экзаменуют офицеров

Новости Беларуси. Систему подготовки военных кадров в Беларуси необходимо совершенствовать и привлекать больше педагогов-практиков. Такое поручение дал Президент Александр Лукашенко руководству Вооруженных Сил.

Экзамен на боевую готовность перед главой государства 19 октября держали офицеры управления Западного оперативного командования на Обуз-Лесновском полигоне.

Профессиональная и должностная подготовка, умение вести за собой в бой и безупречно поражать мишени, управлять танком и демонстрировать отличную физическую подготовку. Александр Лукашенко обратил внимание, что оценивать уровень подготовки офицеров нужно более детально и с учетом реалий времени, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главное, чтобы не было формализма. Ни в коме случае не надо скатываться. Я это уже пробовал сам, своими руками, поэтому я вижу, где показывают, где не показывают. Госсекретарь у нас подвижный сейчас со своими ребятами. Военные, проверят. Поэтому как умеем, так умеем. Плохо – учимся, совершенствуемся. Надо готовиться к реальным военным действиям. Не дай бог, война – мы каждый день к этому должны быть готовы. На то мы и мужики.

Президент ознакомился с тем, как проходят контрольные занятия по стрельбе из танка и стрелкового оружия. Затем офицеры продемонстрировали мастерство вождения боевых машин.

На полигоне Александру Лукашенко продемонстрировали и новые модернизированные вертолеты МИ-8. Всего закуплено 12 современных летательных машин, 6 из которых уже поступили на вооружение.

Отметим, что нынешняя проверка подготовки офицерского состава проводилась в так называемой полевой академии. Этот определение прочно закрепилось за 230-м Обуз-Лесновским общевойсковым полигоном.

Это более 10 гектаров лесистой местности, где можно выполнять стрельбы практически из всех видов танкового и артиллерийского оружия. Здесь есть все условия, чтобы вооружить офицеров навыками вождения боевых машин и меткой стрельбы, опытом взаимодействия в оборонительном и наступательном бою.